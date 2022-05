Lucro do BNP Paribas cresce 19,2% para 2108 milhões de euros no 1.º trimestre do ano fiscal

© Rui Coutinho (arquivo)

O BNP Paribas revelou esta terça-feira que contabilizou um lucro de 2.108 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 19,2% face a igual período do ano passado, impulsionado pelos resultados operacionais.

O resultado operacional, por sua vez, registou um aumento homólogo de 33,1% até março, para 3.109 milhões de euros, refere o grupo financeiro francês em comunicado.

As receitas, no período em análise, subiram 11,7% para 13.218 milhões de euros, enquanto as despesas cresceram 12,3% para 9.653 milhões de euros.

No final de março, o rácio Core Tier 1 (indicador de solvabilidade) situou-se nos 12%, menos 50 pontos base que no final de 2021.

O presidente executivo do BNP Paribas manifestou a sua satisfação com o desempenho do banco, tendo considerado o resultado líquido no terceiro trimestre deste ano de "muito bom".

O banco francês, por seu turno, confirmou os objetos financeiros globais do seu plano estratégico para o período 2022-2025 que pressupõe, nomeadamente, um aumento anual das receitas superiores a 3,5% e um aumento do resultado líquido acima dos 7%.