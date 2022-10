Lucros de petrolíferas norte-americanas disparam no terceiro trimestre

© Lou Benoist/AFP

Por Lusa 28 Outubro, 2022 • 14:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As petrolíferas norte-americanas ExxonMobil e Chevron anunciaram esta sexta-feira que encerraram o terceiro trimestre com fortes aumentos de lucros, que no caso da primeira atingiram 19.660 milhões de dólares (19.612 milhões de euros).

Entre julho e setembro, o lucro líquido da ExxonMobil foi quase três vezes mais do que há um ano, segundo um comunicado.

O lucro da Chevron no terceiro trimestre aumentou para 11.231 milhões de dólares (11.204 milhões de euros), mais 83,8% do que no mesmo período de 2021.

O volume de negócios da ExxonMobil cresceu 51,9%, para 112.070 milhões de dólares (111.797 milhões de euros), enquanto as receitas da Chevron aumentaram 49% para 66.644 milhões de dólares (66.481 milhões de euros).

"Os investimentos que temos feito, mesmo durante a pandemia, permitiram-nos aumentar a produção para atender às necessidades dos consumidores", destacou Darren Woods, presidente da ExxonMobil.

Por seu lado, Mike Wirth, que lidera a Chevron, considerou que se trata de um "sólido desempenho financeiro" no trimestre ao mesmo tempo que a empresa está a aumentar os investimentos e o fornecimento de energia.