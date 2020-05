Lufthansa chegou a acordo para receber ajudas estatais de nove mil milhões de euros

© Ronald Wittek/EPA

A Lufthansa e o Governo alemão anunciaram esta segunda-feira que chegaram a acordo sobre um plano de ajuda de nove mil milhões de euros, com o Estado a tornar-se o primeiro acionista do grupo com 20% do capital.

As medidas, que têm ainda de ser aprovadas pela Comissão Europeia e por uma assembleia-geral de acionistas, preveem um crédito com garantias de Berlim de três mil milhões de euros, a compra de ações no valor de 300 milhões de euros no quadro de um aumento de capital e uma injeção de fundos de 4,7 mil milhões de euros sem direito de voto, precisou a Lufthansa em comunicado.

As negociações estavam a decorrer desde março e complicaram-se devido às contrapartidas definidas para resgatar a empresa.

No iníco de maio, o líder da Lufthansa, Carsten Spohr, numa assembleia-geral de acionistas, lembrou que o grupo tem cerca de quatro mil milhões de euros de liquidez, acrescentando que as negociações visavam "evitar a falência", numa altura em que o número de passageiros baixou 99%.

Dos seus 760 aparelhos, cerca de 700 estão atualmente parados e mais de 80 mil dos 130 mil trabalhadores estão em situação de desemprego parcial.

No primeiro trimestre, o grupo alemão teve uma perda operacional de 1,2 mil milhões de euros e espera um resultado ainda pior nos próximos três meses.