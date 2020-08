Luisiana prepara-se para chegada do furacão Laura

Os habitantes do Estado do Luisiana estão a preparar-se para a chegada do furacão © Joe Raedle/Getty Images/AFP

Por Cátia Carmo 25 Agosto, 2020 • 23:10

A cidade de Nova Orleans, no Luisiana, prepara-se, esta terça-feira, para a chegada do furacão Laura, que ameaça a costa norte-americana depois de provocar cerca de 20 mortos no Haiti e na República Dominicana, bem como alguns danos em Cuba. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) informou que se espera que Laura, com ventos de 120 km/h, ganhe força antes de chegar à costa de Luisiana e parte do Texas.

"Prevemos um fortalecimento significativo nas próximas 48 horas e que Laura se torne um furacão maior quando tocar no solo", explicou no Twitter John Bel Edwards, governador do Estado do Luisiana, acrescentando que se espera que o furacão toque no solo já em categoria 3 e que todos devem assegurar-se "que estão preparados, têm o que é necessário e acompanhem as notícias locais para estarem informados".

O NHC, com sede em Miami, avisa que a maré ciclónica "será acompanhada de ondas grandes e destrutivas" e que as chuvas podem provocar inundações em regiões dos Estados do Texas, Luisiana e Arkansas.