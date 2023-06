Lukashenko diz que Prigozhin é esperado esta terça-feira na Bielorrússia

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko © Ilya Pitalev/AFP

O líder bielorrusso Alexander Lukashenko confirmou que o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que liderou o motim na Rússia durante o último fim de semana, estará na Bielorrússia ainda esta terça-feira, ao abrigo de um acordo que pôs fim à rebelião.

"Prigozhin já está a voar. Sim, de facto ele estará hoje na Bielorrússia", afirmou Lukashenko numa reunião com oficiais bielorrussos, citado pela AFP.

Os mercenários do Grupo Wagner realizaram no fim de semana uma rebelião armada de 24 horas, liderada por Prigozhin, durante a qual tomaram a cidade de Rostov-on-Don, no sul da Rússia, e avançaram até 200 quilómetros de Moscovo.

A rebelião terminou com um acordo mediado pelo Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que, segundo o Kremlin, estabelece que Prigozhin fique exilado na Bielorrússia, em troca de imunidade para si e para os seus mercenários.

