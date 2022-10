Lula arranca na frente, mas com cinco por cento dos votos apurados Bolsonaro lidera

Bolsonaro e Lula da Silva © Evaristo Sá/AFP

Os primeiros resultados da segunda volta das eleições no Brasil, com 0,12 por cento dos votos apurados, davam a vitória a Lula da Silva com 57,3 por cento dos votos, contra 42,7 por cento de Bolsonaro. Contudo, pouco depois, com cinco por cento das secções apuradas, Bolsonaro lidera com 53,23 por cento, contra 46,77 por cento de Lula.

Os primeiros dados divulgados dizem respeito às regiões Sul e Sudeste, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral após a primeira volta, alegando que a transmissão dos resultados, recolhidos a partir das urnas eletrónicas, é mais rápida naquelas zonas.

Só depois é que começam a ser contabilizados os votos do Centro-Oeste e, por fim, os boletins dos estados das regiões Nordeste e Norte, zonas que são bastiões do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), do candidato Lula da Silva.

Na primeira volta, Jair Bolsonaro começou por ter mais votos que Lula da Silva e só quando estavam contabilizados três quartos das mesas de voto é que o candidato de esquerda passou a liderar a contagem.

As urnas de voto fecharam hoje às 17h00 (20h00 em Lisboa) no Brasil.

No Brasil, a votação pode continuar em mesas de voto onde ainda haja pessoas na fila para votar depois da hora de encerramento.