Lula, Chico Buarque, a música brasileira e as histórias dela em Meu Brasil

Meu Brasil. Um programa especial com João Gabriel Lima, jornalista, colaborador de dois meios brasileiros, a revista Piauí e o jornal O Estado de São Paulo. Já tocou teclado em bandas de rock, Beethoven em audição de conservatório e concorreu - e perdeu - ao samba-enredo da Mangueira em 2006. Foi diretor das revistas Época e Bravo.

E com Jorge Fernandes, académico, que nunca tocou música, mas que desde os 14 anos, tem uma fixação musical pelo Brasil. Foi professor e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, hoje em dia é académico no Conselho Superior de Investigação Cientifica, em Madrid. É um dos coordenadores de um livro com mais de 900 páginas apresentado esta semana, O Essencial da Política Portuguesa.

O Brasil deles e o Brasil dela, que eles convidaram. Isabel Lucas, jornalista e crítica literária, escreve regularmente no Público e colabora com várias publicações, sobretudo nas áreas de cultura e viagens. É autora dos livros Conversas com Vicente Jorge Silva e Viagem ao Sonho Americano (Companhia das Letras, 2017), uma viagem literária - e não só - aos Estados Unidos da América. Viagem ao País do Futuro resulta de uma viagem pelo Brasil, partindo da sua literatura; um périplo contado ao longo de um ano em reportagens publicadas no jornal Público e que também serviram de mote para este programa na TSF.