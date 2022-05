Lula da Silva candidata-se às presidenciais do Brasil para "reconstruir" o país

© Nelson Almeida/AFP

O ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva apresentou este sábado a sua candidatura às eleições presidenciais, para as quais todas as sondagens o colocam como o principal favorito à frente do atual mandatário, Jair Bolsonaro.

"É um momento muito especial na minha vida, especial por contar com vocês, por ter conseguido pela primeira vez unir todas as forças políticas progressistas em torno da minha campanha", disse Lula numa cerimónia num centro de convenções em São Paulo, perante cerca de 4000 apoiantes.

Lula da Silva justificou a entrada na corrida eleitoral para "reconstruir" o país após a gestão "irresponsável e criminosa" de Jair Bolsonaro.