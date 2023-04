Lula da Silva condena "violação da integridade territorial da Ucrânia"

A declaração foi feita após um encontro entre Lula da Silva e o Presidente da Roménia © André Borges/EPA

Por Rui Oliveira Costa 18 Abril, 2023 • 19:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente do Brasil condenou esta terça-feira a "violação da integridade territorial da Ucrânia" e volta a defender uma "solução política negociada".

"Ao mesmo tempo que o meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu", disse Lula da Silva após uma reunião com o homólogo romeno, Klaus Iohannis.

O líder brasileiro destacou que a Roménia tem 600 quilómetro de fronteira com a Ucrânia, reiterando ao Presidente da Roménia a "preocupação com as consequências globais do conflito em matéria de segurança alimentar e energética, especialmente nas regiões mais pobres do planeta".

Estas declarações surgem depois de Lula da Silva ter recebido o ministro russo das Relações Externas, Sergey Lavrov, e de defender que a Ucrânia era tão responsável quanto a Rússia pelo conflito, acusando os Estados Unidos e a União Europeia de prolongarem a guerra.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que a posição brasileira é "profundamente problemática" e acusou o Brasil de "repetir a propaganda russa sem olhar aos factos".