Lula da Silva deseja "bom mandato" a Erdogan

O Presidente brasileiro, Lula da Silva

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, desejou este domingo um "bom mandato" ao chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, reeleito na segunda volta das eleições presidenciais na Turquia.

Numa publicação na rede social Twitter, Lula da Silva cumprimentou Erdogan "pela reeleição como presidente da Turquia" e desejou "um bom mandato, de muito trabalho para o melhor do povo turco".

"Conte com a parceria do Brasil na cooperação global pela paz e no combate à pobreza e desenvolvimento do mundo", acrescentou o Presidente brasileiro.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reivindicou a vitória na segunda volta das eleições presidenciais que decorreram hoje no país.

"A nossa nação confiou-nos a responsabilidade de governar o país nos próximos cinco anos", afirmou Erdogan, em frente à sua residência em Istambul, para onde uma multidão entusiasmada convergiu nas últimas horas.

Perante os apoiantes, o chefe de Estado, que está há 20 anos no poder, garantiu que vai cumprir "todas as promessas feitas ao povo" e salientou que cada eleição é "um renascimento".

Resultados preliminares e não oficiais colocam o atual Presidente da Turquia à frente na segunda volta das eleições, quando estavam apuradas 98% das mesas de voto.

A agência de notícias estatal Anadolu adiantou que Erdogan já obteve 52,1% dos votos, enquanto o seu adversário, Kemal Kilicdaroglu, teve 47,9%.

Já a agência de notícias ANKA, próxima da oposição, avançou com 51,9% para Erdogan e 48,1% para Kilicdaroglu.

As assembleias de voto encerraram às 17:00 locais, menos duas horas em Lisboa. A oposição turca denunciou hoje irregularidades na segunda volta das eleições presidenciais, como ataques físicos contra observadores eleitorais na região Sudoeste e votos falsos.

A Turquia tem cerca de 85 milhões de habitantes e mais de 61 milhões de eleitores inscritos num processo em que o voto é obrigatório.