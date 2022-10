Lula da Silva eleito Presidente do Brasil

Lula da Silva © António Lacerda/EPA

Lula da Silva é eleito Presidente do Brasil com 50,83% dos votos, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando faltam ainda apurar 1,14% das secções de voto.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio da Alvorado após uma vitória na segunda volta, pela primeira na história democrática recente do Brasil, sobre um chefe de Estado que era recandidato.

O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Lula da Silva já reagiu aos resultados no Twitter, escrevendo apenas "democracia" com uma imagem da bandeira do Brasil.

Democracia. pic.twitter.com/zvnBbnQ3HG - Lula 13 (@LulaOficial) October 30, 2022

Lula da Silva vai ser empossado Presidente do Brasil no dia 1 de janeiro de 2023.