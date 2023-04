Lula da Silva prometeu mais investimento brasileiro em Portugal

Lula da Silva © António Pedro Santos/EPA

O Presidente do Brasil disse este sábado, após um encontro como o seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, que a relação entre o Brasil e Portugal "vai melhorar" e prometeu "mais investimento brasileiro" para o país.

"Muitas vezes nós pecamos por não conversar", começou por salientar o Presidente do Brasil, prometendo de seguida que agora as autoridades dos dois países vão conversar mais e pôr os empresários brasileiros e portugueses a dialogar, porque "Portugal e Brasil têm um potencial extraordinário para aumentar o fluxo comercial", sublinhou.

Mas para isso "é preciso que a gente seja mais ousados" e é preciso "que tanto os nossos empresários, quanto os nossos ministros conversem mais e discutam mais e projetem perspetivas de futuro no financiamento das nossas indústrias", frisou.

E dirigindo-se ao Presidente da República português Lula da Silva disse: "o meu país tem dedicado especial atenção à promoção do crescimento" e nessa tarefa "Portugal tem sido um parceiro especial. São poucos os países no mundo com os quais temos tanta equidade e valores comuns".

Lembrando que os portugueses, "nas mais diversas situações, sempre apostaram no Brasil, Lula da Silva disse que iria empenhar-se em compensar tudo isto, trazendo "mais emprego e investimento brasileiro para Portugal" e permitindo mais "investimento português no Brasil".

Por isso, comentou que "tem muitas expectativas em relação ao fórum empresarial que decorrerá no Porto na segunda-feira, no âmbito desta sua visita oficial, e que permitirá encontros entre empresários brasileiros e portugueses.

Luíz Inácio Lula da Silva, que tomou posse como chefe de Estado do Brasil em janeiro deste ano, falou ainda dos desafios que os dois países tem para enfrentar e que "devem ser partilhados", referindo-se concretamente a uma extrema direita crescente, que tem de ser enfrentada, da necessidade de tornar o português "língua oficial das Nações Unidas", do combate às alterações climáticas, em que Portugal e Brasil também podem estar juntas nesta luta e da importância de mudança no Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que este conte com mais países e continentes.

Nas declarações aos jornalistas, os dois presidentes mostraram entendimento em relação a vários aspetos e uma grande cumplicidade e informalidade.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na sexta-feira a Lisboa para uma visita oficial a Portugal, com uma agenda intensa, que inclui a cimeira luso-brasileira que decorre hoje no Centro Cutlural de BeLém.

"A viagem faz parte do relançamento das relações diplomáticas do Brasil com seus principais parceiros, como já foi o caso da visita à China, há 10 dias, e aos Estados Unidos, Argentina e Uruguai nesse início de governo", indicou a presidência brasileira, em comunicado.

"Cerca de 252 mil brasileiros residem legalmente em Portugal, de acordo com dados. Isso não contabiliza os brasileiros com nacionalidade portuguesa ou outra nacionalidade europeia. Segundo estimativas das repartições consulares do Brasil em Portugal, a comunidade brasileira poderia estar entre 275 mil e 300 mil pessoas", recordou o Governo brasileiro, de forma a enfatizar a importância desta viagem, a primeira à Europa desde que Lula tomou posse em 01 de Janeiro.

Hoje Lula da Silva iniciou o dia com uma cerimónia de boas vindas com honras militares na Praça do Império, em Lisboa, seguida de uma outra breve cerimónia no interior do Mosteiro dos Jerónimos, com deposição de coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, acompanhado do Presidente Português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois teve o encontro com o homólogo português no Palácio de Belém, a que se seguiu uma reunião ampliada das delegações.

Agora, está num almoço com o primeiro-ministro português António Costa, após o qual ocorrerá outro dos pontos altos do programa de hoje, a 13.ª cimeira luso-brasileira.

Depois deverão ser assinados mais do dobro dos acordos que na última cimeira que existiu entre os dois países, em 2016.

O Governo brasileiro frisou que "a preparação para o encontro começou no fim do ano passado, após as eleições presidenciais", em outubro de 2022, nas quais Lula da Silva saiu vencedor contra Jair Bolsonaro.

O dia de hoje termina com um jantar de Estado oferecido pelo Presidente português no Palácio da Ajuda.

Domingo, a agenda de Lula da Silva, para já, "está livre", disse a diplomata brasileira.