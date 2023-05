Lula da Silva recusa ir à Rússia mas quer falar de paz com Índia, Indonésia e China

Lula da Silva, Presidente do Brasil © Evaristo Sá/AFP

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, informou esta sexta-feira que conversou com o Presidente russo, Vladmir Putin, recusando um convite para ir à Rússia, mas que o Brasil, Índia, Indonésia e China querem conversar sobre a paz na Ucrânia.

"Conversei agora por telefone com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Económico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir à Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz", escreveu Luiz Inácio Lula da Silva, na rede social Twitter.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O conflito causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da Organização das Nações Unidas.

Pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 8.895 civis mortos e 15.117 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.