Lula desafia Brasil a votar pelo "modelo de vida que quer"

O ex-presidente e candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, votou em São Bernardo do Campo e disse que o povo decidirá hoje, nas eleições presidenciais que podem definir o seu regresso ao poder, o modelo de Brasil que deseja.

"Hoje, possivelmente, seja o dia 30 de outubro mais importante da minha vida e acho que é um dia muito importante para o povo brasileiro, porque hoje o povo vai definir o modelo de Brasil que deseja, o modelo de vida que quer", declarou aos jornalistas depois de votar acompanhado do candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, e da deputada federal eleita Marina Silva.

O candidato do PT chegou à sua zona eleitoral por volta das 09h00 locais (cerca das 12h00 horas em Lisboa) em São Bernardo do Campo e, depois de votar, beijou o comprovativo, repetindo o gesto da primeira volta das eleições.

Lula da Silva enfrenta o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, numa das campanhas eleitorais mais tensas da história do país desde a redemocratização.

O ex-presidente demonstrou confiança e fez um discurso de pacificação ao falar, manifestando ter fé que os eleitores vão escolher um projeto que defende a democracia.

"As pessoas vão voltar a viver com cidadania e toda a decência que a cidadania deve ter (...) Peço a Deus que seja um dia de paz, um dia tranquilo para que as pessoas votem com tranquilidade e no final esperamos que possamos respeitar o resultado final", afirmou.

Bolsonaro, adversário do petista, votou antes, na Vila Militar do Rio de Janeiro, pontualmente às 08h00 horas da manhã (11h00 horas em Lisboa), no início da votação.

Na primeira volta das eleições realizadas em 2 de outubro, Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro acabou com 43,2%.

Em causa nestas eleições estão duas personalidades antagónicas que dividiram o país em dois numa polarização nunca antes vista na sociedade brasileira.

Os mais de 156 milhões de eleitores poderão votar até às 17h00 de Brasília (20h00 em Lisboa) nas mais de 570 mil urnas eletrónicas espalhadas por 5570 cidades do país.