Lula falta a debate com Bolsonaro e privilegia campanha nas ruas para conquistar indecisos

Lula da Silva © Andre Borges/AFP

Por Carolina Rico 24 Outubro, 2022 • 08:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A uma semana da segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, Lula da Silva recusou o convite da TV Record para debater com Jair Bolsonaro.

Aquele que seria o penúltimo frente a frente antes das eleições brasileiras estava marcado para esta madrugada, mas acabou por se transformar numa entrevista ao Presidente brasileiro.

Jair Bolsonaro apelidou o opositor de "fujão" e voltou a associá-lo a um passado de "corrupção" em contraste com a sua atual governação "sem corrupção, que defende a família e que não tem qualquer receio em debater".

Numa campanha marcada por trocas de acusações de desinformação entre os dois candidatos, Jair Bolsonaro diz que nunca atacou o candidato do PT nem faltou à verdade.

"Quando falamos que ele foi condenado e chefe de uma organização criminosa, é verdade. Quando falamos que o partido apoia ideologia de género, é verdade. Não temos ataque, mostramos a verdade, apenas, do que aconteceu no governo do PT", afirma.

Em declarações aos jornalistas numa ação de campanha em São Paulo, Lula da Silva mostrou-se confiante na vitória no próximo domingo e explicou a estratégia para os próximos sete dias: conquistar os indecisos e os abstencionistas.

"Temos de explicar ao povo quais são as nossas propostas concretas para recuperar a economia, recuperar emprego, recuperar o poder aquisitivo do salário mínimo."

Lula já tinha sublinhado que pretendia dedicar esta segunda volta ao contacto com os brasileiros nas ruas e que apenas acederia participar em "um ou dois debates". Sem justificar porque decidiu faltar ao debate desta madrugada, o antigo Presidente brasileiro reforçou as críticas ao opositor.

"O que está em jogo neste instante já não é a campanha de um homem contra outro homem, de uma mulher contra uma mulher, de um partido contra um partido. É se a democracia vai sobreviver nesse país ou se vamos viver a barbárie da mentira, do genocídio e da falta de respeito para com o povo brasileiro. É isso que está em jogo."

O último debate antes da segunda volta das eleições brasileiras - dia 30 de outubro - está marcado para esta sexta-feira na TV Globo às 9h30 no Brasil, 1h30 em Portugal continental.