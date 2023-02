Lula interrompe férias de Carnaval para visitar zona afetada por fortes chuvas em São Paulo

© AFP

Por João Almeida Moreira, em São Paulo 20 Fevereiro, 2023 • 11:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Além do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também o Presidente da República, Lula da Silva, vai deslocar-se à zona afetada pelas fortes chuvas e deslizamentos de terra, interrompendo as férias de carnaval em Salvador, na Bahia.

Relacionados Pelo menos 36 mortos após temporal no estado brasileiro de São Paulo

O governador de São Paulo decretou "estado de calamidade" depois de, nas últimas horas, 36 pessoas morrerem em virtude das fortes chuvas e consequentes inundações e deslizamentos de terra na região litoral do estado mais populoso do Brasil.

Ouça aqui a reportagem da TSF 00:00 00:00

Entre os mortos há uma criança de sete anos, que morreu num deslizamento de terra em Ubatuba, um destino turístico. Os outros 35 mortos são de São Sebastião, a cidade mais afetada pelo temporal: 31 óbitos na Barra do Sahy, 2 em Juquehy, 1 em Camburi, e 1 em Boiçucanga.

Além dos 36 mortos confirmados, há também 228 pessoas desalojadas, 338 desabrigadas e, segundo as autoridades, mais algumas nos escombros.

De acordo com o governo do estado, em menos de 24 horas, o acumulado de chuva ultrapassou os 600 mm em alguns pontos do litoral, sendo este dos maiores índices pluviométricos já registados no país em curto período e em situação não decorrente de ciclone tropical.

As chuvas interromperam estradas, razão pela qual o acesso a elas e as operações de resgate estão dificultadas. E, nalguns casos, apesar de caírem 600 litros de água por metro quadrado, ironicamente, há falta de água na região, uma vez que árvores, pedras e muita lama entupiram as estações de tratamento.

O carnaval, tradicional naquela região, foi naturalmente cancelado.

"É um cenário de guerra", disse o responsável da operação de Proteção Civil, no local, com 130 equipas, apoiadas por 23 viaturas e sete aeronaves.