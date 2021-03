Lula voltou mas é o centro que vai decidir se permite

© EPA

O regresso de Lula da Silva ao grande palco político brasileiro, não deixou ninguém indiferente. Jair Bolsonaro já reagiu, mas a conferência de imprensa de Lula, no sindicato dos metalúrgicos, em S. Bernardo do Campo, não esclareceu a principal dúvida: o ex-presidente quer ou não entrar na corrida ao Palácio do Planalto, no próximo ano?

Ouça aqui a análise sobre o atual momento político no Brasil.

Na Tarde TSF, o correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, e o jornalista e analista politico, Igor Gielow, do jornal Folha de São Paulo, situaram a nova realidade politica brasileira, a cerca de ano e meio das eleições presidenciais.



Desde a importância do centro politico, até ao cenário de frentes de esquerda, na tentativa do Partidos dos Trabalhadores, regressar ao poder. Quanto à dúvida da candidatura de Lula, em 2022, Igor Gielow, lembrou que vai depender muito de sondagens, e dos processos judiciais, porque em rigor, Lula não foi inocentado.



E até pode acontecer que os processos judiciais, tanto de Lula como de Sérgio Moro, no Supremo Tribunal Federal, venham a ganhar relevo, no período eleitoral.