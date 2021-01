Lusodescendente Devin Nunes recebe de Trump a mais alta homenagem "civil da Nação"

O congressista norte-americano Devin Nunes © Diana Quintela/ Global Imagens

Devin Nunes recebeu na segunda-feira "a mais alta homenagem civil da Nação", concedida pelo Presidente norte-americano a "indivíduos que fizeram contribuições especialmente meritórias para a segurança ou os interesses nacionais dos Estados Unidos, para a paz mundial ou para atividades culturais ou outros empreendimentos públicos ou privados significativos", divulgou, em comunicado, a Casa Branca.

O lusodescente, de origem açoriana, é um dos republicanos de alta confiança de Donald Trump e liderou o comité de inteligência da Câmara dos Representantes. Devin Nunes defendeu o chefe de Estado dos Estados Unidos da América durante as investigações de interferência russa na eleição de Trump, em 2016. O também congressista pela Califórnia foi um aliado de Trump durante o processo de impeachment na Câmara dos Representantes, quando a Câmara, de maioria democrata, votou pela destituição de Trump por acusações relativas aos esforços para pressionar a Ucrânia a anunciar investigações que poderiam beneficiar o chefe de Estado norte-americano politicamente. O Senado liderado pelos republicanos absolveu o Presidente.

A Casa Branca enaltece o contributo de Devin Nunes durante a governação de Donald J. Trump, e descreve-o como um agente de serviço público "de talento incomparável, integridade inatacável e determinação inabalável".

O Wall Street Jounal lembra que Devin Nunes cresceu no campo, em San Joaquin Valley, na Califórnia. Foi eleito para o congresso norte-americano em 2002, aos 29 anos, tendo-se tornado um defensor incansável dos proprietários dos agronegócios californianos, com destaque à vitória na luta pela canalização de água no Central Valley.

Em 2014, Devin Nunes foi escolhido para presidir o comité de inteligência da Câmara dos Representantes, liderança durante a qual também se opôs ao acordo nuclear com o Irão, e liderou os esforços para divulgar os documentos apreendidos no ataque a Bin Laden, que provavam a colaboração da Al Qaeda com o Irão.

Três anos mais tarde, o republicano avançou com uma investigação à "má conduta" da administração Obama-Biden durante a eleição de 2016, e começou a desenterrar o crime do século, com a descoberta de que o Dossiê Steele foi financiado pelo A campanha de Clinton e o Comité Nacional Democrata. Devin Nunes descobriu que um advogado sénior do Departamento de Justiça era casado com um dos arquitetos do documento. Revelou também que a administração Obama-Biden tinha emitido mandados da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira para espiar a campanha de Donald Trump.

Devin Nunes esteve ainda envolvido na descoberta de documentos que provavam que um oficial corrupto do FBI tinha embarcado numa perseguição "vingativa" ao general Michael Flynn, mesmo depois de agentes da autoridade não terem encontrado evidências de irregularidades.

A Casa Branca realça que o congressista foi sempre um "perseguidor da verdade", e a família de Devin Nunes chegou a receber muitas ameaças telefónicas, inclusive à avó de 98 anos do lusodescendente. A Medalha da Liberdade norte-americana concedida ao congressista é uma das últimas ações de Donald Trump, ao comando dos Estados Unidos da América.

Numa entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, Devin Nunes sustentou que o atual Presidente norte-americano ainda pode esperar uma reviravolta e considerou que os EUA tornaram-se mais fortes com Trump. "O Presidente Trump remodelou tanto o Partido Republicano quanto o governo federal para se concentrar nas necessidades quotidianas da classe trabalhadora americana. É um legado substancial, único e orgulhoso."