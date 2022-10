Luta das mulheres afegãs e combate à pandemia em destaque no Prémio Norte-Sul

Os vencedores do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, com Marcelo Rebelo de Sousa e Augusto Santos Silva © António Cotrim/EPA

O mecanismo Covax, para a distribuição mundial de vacinas contra a Covid-19, e a ativista afegã Zarifa Ghafari são os dois vencedores do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. A cerimónia de entrega dos galardões teve lugar, esta terça-feira, na Assembleia da República, e contou com a presença do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Zarifa Ghafari, a autarca mais jovem de sempre a ser eleita no Afeganistão, subiu ao palco enquanto símbolo de todas as mulheres afegãs.

Perante uma ovação de pé, a defensora dos direitos das mulheres dedicou o prémio "a todas as mulheres corajosas no Afeganistão". "A todas as raparigas que estão na universidade, em Cabul, a todas as que estão a manter-se fortes, por todo o país, e que nos dão o privilégio, a confiança e a honra de ser a voz delas fora do Afeganistão", prosseguiu.

Zarifa Ghafari, que foi obrigada a sair do Afeganistão, quando o regime talibã subiu ao poder, e que encontrou asilo na Alemanha, deixou um apelo aos governantes e decisores políticos: "Por favor, atrevam-se a falar e a apoiar a luta pela educação das mulheres, por escolas primárias, direitos humanos básicos, pela liberdade de expressão".

O outro vencedor da noite foi o mecanismo Covax, lançado em abril de 2020, em resposta à pandemia de Covid-19, para proporcionar acesso a vacinas a nível mundial.

O mecanismo esteve representado, na cerimónia na Assembleia da República, por José Manuel Durão Barroso, da GAVI - Aliança para as Vacinas, por Jane Halton, da Coligação para a Preparação de Inovações de Epidemias (CEPI), Etleva Kadilli, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Bruce Aylward, da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No discurso de aceitação do prémio, Durão Barroso destacou os "1.600 milhões [de vacinas] - aproximadamente 90% - que foram para pessoas nos 92 países de menos rendimento". "Sem Covax, muitos destes países não teriam acesso a vacinas", sublinhou.

Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou a missão de "construir um mundo melhor" como o impulso para o Prémio Norte-Sul. "É essa a aspiração do Conselho da Europa, é essa a luta dos premiados de hoje e de sempre."

A cerimónia ficou ainda marcada por uma queda aparatosa da deputada Edite Estrela, que discursava enquanto representante da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e que foi rapidamente socorrida.

O Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa distingue, anualmente, duas personalidades ou organismos que se destacaram no contributo para os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito.