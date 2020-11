Luta de influências de Bolsonaro e Lula marca segunda volta das eleições municipais

Mais de 38 milhões de eleitores escolhem os seus representantes municipais © EPA/SEBASTIAO MOREIRA

São 38 milhões de eleitores chamados às urnas - e têm mesmo de comparecer porque o voto no país é obrigatório - dos quais nove milhões em São Paulo, o maior colégio eleitoral brasileiro.

E foi São Paulo que mais cativou a atenção dos media: lá, embora o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, de centro direita, ainda mantenha uma vantagem de oito pontos sobre Guilherme Boulos, do PSOL, de esquerda, esse avanço foi reduzido para metade durante a campanha.

E durante a campanha a eleição local tornou-se nacional, com acusações de que Boulos poderia ser uma marionete de Lula da Silva, já que o PT, maior força do campo de esquerda, declarou apoio ao candidato, e o dedo apontado também a Covas, por causa de suposta simpatia pelo presidente Jair Bolsonaro.

É que tanto Lula como Bolsonaro, por terem rejeição em torno de 50% entre os paulistanos, são trunfos às avessas tanto para Boulos, um político que se destacou como líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que ocupa moradias ociosas, como para Covas, que herdou a prefeitura por ser vice-prefeito de João Doria, entretanto eleito governador do estado.

No Rio de Janeiro, a campanha foi até mais acirrada, com Marcelo Crivella, o atual prefeito, a acusar o adversário Eduardo Paes de promover a pedofilia nas escolas caso eleito e o segundo a chamar o primeiro de "pai da mentira", numa alusão a um dos epítetos do diabo.

Mas, segundo as sondagens, a eleição está resolvida a favor de Paes, que é do DEM, de centro direita, e antecedeu Crivella no cargo, com 70 pontos nas sondagens. Crivella, do Republicanos, apadrinhado pelo tio, o bispo Edir Macedo, e por Bolsonaro tem, portanto, meros 30 pontos nas pesquisas.

Noutras cidades, atenção a Belém e a Fortaleza, onde vão a votos os outros dois candidatos apoiados por Bolsonaro que sobreviveram ao massacre na primeira volta entre apadrinhados do presidente.

E ao Recife onde os candidatos João Campos e Marília Arraes, virtualmente empatados, são da mesma família política - o centro-esquerda - e da mesma família literal - são primos.

Em Porto Alegre, a comunista Manuela D"Ávila concorre para ser eleita a primeira prefeita mulher na capital mais ao sul do Brasil porém está atrás de Sebastião Melo, do MDB, partido de Michel Temer, nas sondagens.