Luz ao fundo do Brexit? Bruxelas dá conta de "reunião construtiva"

União Europeia e Reino Unido reuniram-se esta sexta-feira

A Comissão Europeia classificou como "construtiva" a reunião desta sexta-feira em Bruxelas entre o negociador-chefe da União Europeia e o ministro britânico para o 'Brexit', escusando-se a entrar em detalhes sobre o teor das conversações.

"O que posso dizer da nossa parte é que Michel Barnier teve uma reunião construtiva esta manhã com Steve Barclay e agora vai dar conta da mesma aos embaixadores da União Europeia a 27 no Coreper (Comité de Representantes Permanentes) e também ao grupo diretor (do Parlamento Europeu) sobre o 'Brexit'", disse a porta-voz do executivo comunitário Mina Andreeva.

Questionada sobre se podia confirmar que o Reino Unido apresentou novas propostas na reunião de hoje entre Barnier e Barclay -- inicialmente prevista para quinta-feira, mas adiada para hoje por motivos de agenda -, a porta-voz escusou-se a "entrar em detalhes", precisamente por o negociador-chefe da UE ter de informar primeiro os 27 sobre os progressos registados.

"O que posso dizer, e de resto já o disse, é que foi uma reunião construtiva, pelo que podem assumir que (os dois negociadores) trocaram ideias e discutiram muitos ângulos diferentes", concluiu.

Pouco antes, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse ter recebido "sinais promissores" do primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, sobre um possível acordo com o Reino Unido para o 'Brexit'.

"Recebi sinais promissores do Taoiseach [primeiro-ministro] irlandês de que um acordo ainda é possível", afirmou Tusk, salientando que, em Bruxelas, prosseguem as negociações a nível técnico.

"É claro que não há qualquer garantia de sucesso e o tempo está praticamente esgotado, mas até a mais pequena oportunidade tem de ser aproveitada", sublinhou, acrescentando que uma saída do Reino Unido sem acordo nunca será uma escolha da União Europeia.

Leo Varadkar indicou na quinta-feira que foram feitos avanços hoje durante um encontro "promissor" com o homólogo britânico, Boris Johnson, para chegar a um acordo sobre o 'Brexit' em Bruxelas.

"Espero que o que aconteceu seja suficiente para permitir a retoma das negociações em Bruxelas", disse, em declarações aos jornalistas no aeroporto de Liverpool.

Os dois chefes de governo estiveram reunidos durante cerca de três horas e emitiram um comunicado em que dizem ver "um caminho para um possível acordo".

A União Europeia e o Reino Unido vão "intensificar as discussões nos próximos dias" em busca de um acordo sobre o 'Brexit', anunciou a Comissão Europeia, no seguimento da reunião desta sexta-feira. "A UE e o Reino Unido acordaram intensificar discussões nos próximos dias", lê-se.

A data prevista para a saída do Reino Unido do bloco europeu é 31 de outubro, celebrando-se na próxima semana em Bruxelas, entre quinta e sexta-feira, uma cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE considerada decisiva para o 'Brexit'.