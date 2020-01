Luz esverdeada. Comissão Europeia e Conselho Europeu formalizam acordo do Brexit

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, formalizaram esta quinta-feira o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE), faltando só a luz verde final do Parlamento Europeu.

"Charles Michel e eu acabámos de assinar o Acordo sobre a Saída do Reino Unido da UE, abrindo caminho para a sua ratificação pelo Parlamento Europeu", informou a líder do executivo comunitário através de uma publicação feita na rede social Twitter.

