Luz verde da UE para Portugal e Espanha baixarem a luz para metade

A UE dá aval ao plano espanhol para baixar a luz para metade... está na manchete do El País onde se lê: o governo e Portugal conseguem autorização de Bruxelas para limitar o preço do gás, o que vai produzir impacto na fatura elétrica durante os próximos 12 meses... Putin corta hoje o gás a Polónia e Bulgária... também na primeira página do El País...

Os mesmos temas em destaque na capa do diário catalão La Vanguardia... Bruxelas aprova o plano do governo para baixar o preço da luz e uma foto de uma guarda a fazer continência a Vladimir Putin ilustra a notícia que leva o título: Rússia deixa sem gás a Polónia e Bulgária por não pagarem em rublos...

A mesma manchete no Voz da Galiza: Espanha e Portugal pactuam com Bruxelas um acordo para baixar o preço da luz...

A revista Guardian Weekly põe Macron na capa no branco da coluna do meio da bandeira francesa... chama-lhe 'Le Crunch' e pergunta se pode Macron manter a França e a Europa juntas?

No Le Monde: reformas (idade da reforma), preços, clima.., os desafios do início de mandato para Emmanuel Macron....

No Fígaro, face a Macron a operação de sobrevivência dos Les Republicans, o partido que representa a direita tradicional francesa e que agora, pós eleições presidenciais e antes das legislativas em França, se afirma nem LePenista nem Macronista... na primeira página deste jornal um nome salta à vista: Boris Pasternak... ficamos a saber que, fugindo de Moscovo, a família do autor de Doutor Jivago, encontra refúgio em Paris. Há uma cara conhecida tanto na calado Figaro como na do Liberation... Elon Musk... no Figaro lemos sobre o apetite insaciável do homem que tem a Tesla, a Pay Pal, o Space X e agora o Twitter depois de meter em cima da mesa ou na conta do Twitter 44 mil milhões, muito muito mais do que 140 carateres... no Liberation: porque o homem mais rico do mundo deu aval ao Twitter...

Negócios à parte, embora a guerra seja sempre negócio, o Liberation divide a capa entre Elon Musk e a pergunta: pode a Ucrânia ganhar a guerra? Berlim entrega tanques, Washington vai ajudar a Ucrânia até ao sucesso final, quarenta países reuniram-se para intensificar a ajuda militar a Kiev enquanto a inquietude aumenta na Moldávia...

O Le Temps da Suíça destaca as autópsias de violações na Ucrânia... pulsoes irreprimíveis, virilidade tóxica ou política deliberada de destruição do outro? Análise do drama das violações de guerra... este jornal tem também hoje uma entrevista exclusiva com o oligarca russo Rinat Akhmetov, o proprietário do complexo fabril Azovstal em Mariupol...

Nos Estados Unidos o USA Today continua a série que dá visibilidade a figuras históricas afro-americanas e não só... La Doctora, uma história maior que o Texas... Clotilde Pérez Garcia, obstetra, durante décadas uma despedidas mais influentes entre os latinos da América... quem ela apoiasse em eleições, era vitória certa.

Em manchete, o Jornal de Angola avisa que a exploração ilegal da Madeira vai ser travada... o diário O País alerta que o desrespeito pela lei eleitoral pode levar até oito anos de prisão... no jornal O País, de Moçambique, o aumento do salário mínimo, que vai variar ente 4,5 e 7,6%.

Com a conta da luz comecei e com ela acabo para dizer que vai ficar quase 19% mais cara no nordeste do Brasil, leio na capa da Folha de Pernambuco.