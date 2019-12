Luz verde de Pelosi para a votação do impeachment de Trump

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, anunciou que já instruiu o comité judiciário da Câmara para que sejam redigidas as acusações para a destituição do presidente Donald Trump, adianta a agência Reuters.



De acordo com a Reuters, Pelosi disse aos jornalistas que "as ações do presidente violaram seriamente a constituição". Já só falta decidir os artigos a invocar e redigir a acusação com vista à destituição de Donald Trump.

Não há ainda um calendário para a votação, mas é provável que o processo seja aprovado e avance a seguir para o Senado. Aí, a maioria é republicana e o presidente tem mais hipóteses de sobrevivência politica.

Mal ouviu Nancy Pelosi, Donald Trumpb recorreu ao Twitter para declarar que, se é para ser votada a destituição, quanto mais depressa melhor, para que possa haver então um julgamento justo no Senado.

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair....