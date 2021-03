Macau e Hong Kong suspendem vacina da BioNTech por defeitos na embalagem

Vacina contra a Covid-19 © Ulisses Ruiz/AFP

A Direção dos Serviços de Saúde de Macau disse ter sido notificada de "defeitos na embalagem da vacina" produzida pela companhia alemã BioNTech "relacionados com a tampa frasco do lote número 210102", sendo que todas as vacinas (...) existentes em Macau pertencem a este lote".

"A BioNTech/Fosun Pharma [parceira chinesa da empresa alemã] iniciaram já investigações sobre a causa deste problema tendo decidido suspender imediatamente a vacinação", informaram as autoridades de Macau em comunicado.

Contudo, na mesma nota sublinhou-se que, "até agora, a BioNTech e a Fosun Pharma não têm motivos para duvidar que a segurança do produto esteja em risco", com as autoridades a assinalarem que se trata de um "defeito na tampa do frasco".

Ainda assim, "como medida cautelar, durante o período de investigação, a inoculação do lote número 210102 deve ser suspensa até ao final da investigação", acrescentaram.

As autoridades frisaram que "esta medida preventiva visa garantir a segurança da vacinação".

A região administrativa especial chinesa tinha encomendado um total de 400 mil vacinas à BioNTech.

A população de Macau, de pouco mais de 683 mil residentes, pode escolher entre as vacinas da Sinopharm, BioNtech e AstraZeneca, sendo que esta última ainda não chegou ao território.

Ao todo, vão chegar a Macau cerca de 1,5 milhões de vacinas.

A vacina chinesa tem tido uma adesão muito superior à da BioNtech, segundo dados fornecidos pelas autoridades no início do mês.

Os serviços de saúde já começaram a enviar SMS a alertar para a suspensão da vacina e a pedir que as pessoas não se desloquem ao local previsto, indicando que será feita uma notificação posterior da nova data de vacinação "quando for possível".

Considerada uma das regiões mais seguras do mundo em relação à pandemia de Covid-19, Macau contabilizou apenas 48 casos desde que o coronavírus chegou ao território, no final de janeiro de 2020, não tendo registado até hoje nenhuma morte causada pela doença.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.732.899 mortos no mundo, resultantes de cerca de 123,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.794 pessoas dos 818.212 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

