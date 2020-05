Macau negoceia com Hong Kong saída de estrangeiros, cinco são portugueses

Macau negoceia com Honk Kong saída de estrangeiros, cinco são portugueses © © Carmo Correia/Lusa

Por Lusa 05 Maio, 2020 • 11:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades de Macau estão a negociar com as de Hong Kong a saída de estrangeiros que querem regressar aos seus países, cinco deles portugueses, foi esta terça-feira divulgado na conferência de imprensa de acompanhamento da covid-19.



Os pedidos foram efetuados pelos respetivos consulados. Atualmente estão em causa, além dos portugueses, dois cidadãos italianos e três indonésios.



Macau está a procurar encontrar uma solução que permita o acesso ao aeroporto internacional da vizinha região administrativa especial chinesa, num momento em que está suspenso entre as duas cidades o transporte marítimo e através da ponte Hong Kong-Macau-Zhuhai.



Já com as restrições em vigor nas fronteiras, Macau conseguiu em março garantir um corredor especial que permitiu o regresso de milhares de residentes, sem que tenham sido obrigados a cumprir quarentena em Hong Kong.



O mesmo corredor foi usado para garantir o regresso de alguns pacientes tinham ficado retidos na cidade vizinha, onde tinham recorrido a tratamentos médicos.



Alguns dos estrangeiros vão sair em meados de maio, adiantaram as autoridades de Macau.



Macau está há 27 dias sem registar novos casos e estão seis pessoas a receber tratamento à covid-19.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19