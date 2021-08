Macau sobe nível de alerta devido a tempestade tropical

É baixa a probabilidade de ser emitido o sinal 8 © EPA

A Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG) de Macau subiu esta terça-feira o alerta de tempestade tropical para sinal 3, com as autoridades a cancelarem as aulas da tarde nos ensinos infantil, primário e especial.

Segundo a informação mais recente das autoridades, a tempestade encontrava-se 80 km a sul do território, a mover-se lentamente.

A DSMG avisou para a probabilidade de ocorrerem aguaceiros fortes e trovoadas ocasionais, para além do vento forte. Por outro lado, aconselhou a população a "ficar atenta à possibilidade de inundações causadas por chuvas fortes".

O mesmo organismo informou ainda que é baixa a probabilidade de ser emitido o sinal 8.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

Para este ano, os Serviços Meteorológicos tinham previsto a ocorrência de cinco a oito tempestades tropicais até finais de setembro.

Desde 2017, três tufões obrigaram as autoridades a emitir o alerta máximo, com o último (Higos) a atingir Macau em agosto de 2020.

Em setembro de 2018, o Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território.

Um ano antes, o tufão Hato (posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais), considerado o pior em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.