Macedónia do Norte assina adesão à NATO

© Valdrin Xhemaj/EPA

Por TSF/Lusa 20 Março, 2020 • 23:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Macedónia do Norte assinou esta sexta-feira o documento final que permite ao país aderir à Aliança Atlântica (NATO), tornando-se no seu 30.º membro.

Stevo Pendarovski assinou o designado instrumento de adesão depois de a Espanha ter, no início da semana, ratificado a entrada da ex-república jugoslava.

Após a ratificação de Espanha, o último membro da NATO a fazê-lo, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, estimou que a adesão da Macedónia do Norte aconteça "em breve", segundo noticia a agência norte-americana AP.

A adesão do país à NATO esteve muito tempo num impasse devido à disputa com a vizinha Grécia sobre o nome oficial da ex-república jugoslava, por ter uma região com o nome de Macedónia e temer reclamações territoriais futuras.

A contenda foi resolvida há dois anos, quando a Macedónia aceitou mudar de nome para Macedónia do Norte.

Entretanto, a Macedónia do Norte já declarou o estado de emergência em duas cidades devido ao aumento dos casos do novo coronavírus e isolou as pessoas em ambas as zonas.