Machu Picchu reabre sete meses depois para cumprir sonho de turista japonês

© Ernesto Arias/EPA

Por Francisco Nascimento 13 Outubro, 2020 • 17:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As ruínas de Machu Picchu estão fechadas ao público desde março, mas voltaram a abrir no passado sábado para satisfazer a pretensão de um turista japonês. Jesse Katayama ficou retido no Peru devido à pandemia, transformando uma pequena viagem num confinamento de sete meses.

Katayama chegou à localidade de Aguas Calientes a 14 de março, com um bilhete para visitar Machu Picchu dois dias depois. A pandemia obrigou o Governo peruano a confinar o país a 15 de março.

Ver essa foto no Instagram マチュピチュキタァァァァァァァァァァァァァァァァァァ‼️‼️‼️ この前の新聞見てくれて 「頑張って」「応援してる」 「なんでも頼って」 「マチュピチュの俺の家タダで使ってええよ」 「マチュピチュ開いたらタダでガイドしたる」 「マチュピチュ村の村長に行ける様に言っとくわ」 ペルーの人達、ペルーに住んでる日本の人達から沢山メッセージもらいました もう行けへんやろなと思ってたけど、皆さんが村長、政府に頼んでくれて 超特別に行かせてもらった 笑 ペルーの人達みんな優しすぎるぅ〜くぅ〜 本当にありがとうございます!! 村長と一緒にマチュピチュいった人今までおらんやろ笑 閉鎖後、1番最初にマチュピチュ行った地球人は俺だぁぁぁぁぁ #世界一周 #バックパッカー #27ヵ国目 #ペルー #マチュピチュ #貸し切り #村長のガイド付き #村長ごっつ男前 #トムクルーズ似なんよ #ミッションインポッシブルなんよ #peru #machupicchu #lastsamurai Uma publicação compartilhada por Jesse Katayama (@jessekatayama) em 12 de Out, 2020 às 4:18 PDT

Com os voos internacionais cancelados, o turista japonês foi ficando no Perú na esperança de cumprir o sonho de visitar uma das sete maravilhas do mundo. Acabou por dirigir um pedido especial ao Governo peruano, aprovado pelo Ministério da Cultura.

A visita decorreu sob orientação do chefe do parque, antes de o turista regressar ao Japão.

O Ministério da Cultura informou, entretanto, que Machu Picchu vai reabrir ao público em novembro, sem adiantar uma data concreta para a abertura. A lotação ficará limitada a 30% da capacidade de 675 pessoas por dia.

O Peru é um dos países mais afetados pela pandemia, registando mais de 851 mil casos e 33.357 vítimas mortais.