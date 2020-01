Macron deteta "um choque" e um "sinal de alarme histórico" a horas do Brexit

O Presidente francês Emmanuel Macron © Carolina Blumberg/EPA

A saída do Reino Unido da UE que esta sexta-feira se concretiza é "um choque" e "um sinal de alarme histórico" para "toda a Europa", declarou o Presidente francês Emmanuel Macron, a algumas horas do Brexit.

"A saída é um choque. É um sinal de alarme histórico que cada um dos nossos países deve reter, ser entendido em toda a Europa, e nos faça refletir", declarou o Presidente francês numa declaração no Eliseu. "Este Brexit é possível (...) porque frequentemente fizemos da Europa um bode expiatório das nossas próprias dificuldades, e também porque não mudámos a nossa Europa de forma suficiente".

"Mais que nunca, temos necessidade da Europa face à China ou aos Estados Unidos, para defender os nossos interesses", insistiu.

Macron defendeu ainda uma Europa "mais soberana, mais democrática, mais próxima dos nossos cidadãos e assim também mais simples no seu quotidiano" para "reconstruir um projeto europeu mais claro".

"É um dia triste e não o escondemos", mas que deve também "conduzir-nos a proceder de maneira diferente", acrescentou.

Três anos e meio depois de o Brexit ter sido decidido num referendo por 52% dos eleitores britânicos, em junho de 2016, o processo - marcado por sucessivas rejeições do Acordo de Saída pelo parlamento britânico, que finalmente deu o seu aval após a clara vitória do conservador Boris Johnson nas eleições de dezembro passado - chega esta sexta-feira ao fim, com a concretização da saída.