Macron diz que vitória de Lula da Silva é uma "nova página" para o país

Emmanuel Macron, Presidente francês © Christophe Ena/EPA

Por Lusa 31 Outubro, 2022 • 00:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou a vitória do Presidente eleito da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na rede social Twitter, que considera ser "uma nova página na história do Brasil".

"Juntos, vamos unir forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o laço de amizade entre os nossos dois países", afirmou o chefe de Estado francês, que deus os parabéns pela vitória ao Presidente eleito Lula da Silva no Twitter.

Parabéns, caro @Lulaoficial, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2022

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), Luís Inácio Lula da Silva, foi hoje eleito Presidente brasileiro, com 50,83% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,17%, quando estavam contadas 98,81% das secções eleitorais.