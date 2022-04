Macron e Le Pen na segunda volta pelo futuro da França e da Europa

© Reprodução parcial da capa do jornal L'Humanité

Por Ricardo Alexandre 11 Abril, 2022 • 07:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No diário francês Humanité, Pas Elle, Ela Não, com os dois "L" da palavra ela pintados com o azul e vermelho da bandeira... diz o jornal que o perigo de Marine Le pen chegar ao poder nunca foi tão grande.

Desta vez, cheira verdadeiramente mal... é assim o título na capa do Liberation que põe na capa, lado a lado, Emanuel Macron. E Marine Le Pen... Ambos dividem a capa do Figaro que escreve apenas: novo duelo. O L"Opinion diz que é o choque de duas Franças.

No El País... Ma­cron re­sis­te en­fren­ta­rá Le Pen pela pre­si­dên­cia fran­ce­sa... no texto podemos ler: "Nada pode ser dado como certo no caminho para o Eliseu: Le Pen suavizou asua imagem nestes cinco anos e não assusta mais a maioria dos franceses. A esquerda tem pouco a comemorar. O líder populista JeanLuc Mélenchon ficou de fora da segunda volta, mas pelo menos conseguiu cerca de 20% dos votos. O resto estava a anos-luz de distância: Valérie Pécresse, a candidata republicana obteve menos de 5% dos apoios, e a socialista Anne Hidalgo, nem sequer arranhou 2%. Ambos adiantaram ontem à noite que vão apoiar Macron na segunda volta".

Macron e Le Pen disputarão a presidência de França diz em manchete o La Vanguardia... no Voz da Galiza, Macron ganha vantagem a Le Pen pela presidência de França.

Macron resiste com 28% de apoios face aos 24% de Le Pen escreve por cima da fito de capa o ABC mas puxa para manchete outras contas: disparam em 30% os custos com a macro estrutura do governo desde a chegada de Sanchez...

No Daily Express a Rainha diz que a Covid a deixou exausta...

Em Angola, o jornal O País diz que os produtores de cereais pedem mais atenção do executivo... o Jornal de Angola põe em manchete a intensificação contra o tráfico de armas...Angola e Zâmbia prometem trabalho em conjunto.