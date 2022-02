Macron fala com Presidentes russo, ucraniano e polaco sobre escalada de tensões na região

Presidente francês, Emmanuel Macron © AFP

O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai falar esta quinta-feira com os seus homólogos da Rússia, Ucrânia e Polónia sobre a crise ucraniana, depois de ter conversado com o norte-americano Joe Biden na quarta-feira, anunciou o seu gabinete.

O intenso dia diplomático do Presidente da França, país que preside atualmente ao Conselho da União Europeia (UE), começou pelas 10h30 locais (09h30 em Lisboa) com uma videoconferência com o presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel.

Seguem-se, sempre em hora francesa, conversas telefónicas com o polaco Andrzej Duda (12h30), o russo Vladimir Putin (18h00) e o ucraniano Volodymyr Zelensky (19h15), segundo a agenda divulgada pelo Eliseu (Presidência francesa), citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Emmanuel Macron disse, na quarta-feira, que estas conversas visam "encontrar os termos políticos de uma saída para a crise" e um desanuviamento da tensão provocada pela suspeita do Ocidente de que a Rússia tenciona invadir a Ucrânia.

Numa conversa telefónica na quarta-feira à noite, Emmanuel Macron e Joe Biden comprometeram-se a "manter o nível muito elevado de coordenação e consulta entre parceiros e aliados europeus" sobre a questão, de acordo com o Eliseu.

Reviram também a "coordenação em curso, tanto a nível diplomático como a nível preparatório, para impor medidas económicas rápidas e severas à Rússia se este país invadir ainda mais a Ucrânia", disse a Casa Branca (Presidência norte-americana).

Emmanuel Macron admitiu, na quarta-feira, a possibilidade de se deslocar a Moscovo, e talvez a Kiev, nos próximos dias.

"Não estou a excluir nada, porque penso que o papel da França, especialmente com a presidência [do Conselho da UE] este semestre, é tentar construir esta solução comum", disse Macron, citado pela AFP.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou também que tenciona deslocar-se a Moscovo em breve.

Ao contrário do que tinha admitido na terça-feira, Macron não deverá ir a Berlim na sexta-feira, para se encontrar com Olaf Scholz e Andrzej Duda, dado que o Presidente da Polónia estará nesse dia em Pequim para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Vladimir Putin também estará em Pequim na sexta-feira, onde vai divulgar uma declaração com o Presidente da China, Xi Jiping, sobre a segurança internacional, segundo anunciou um seu conselheiro diplomático.

Os dirigentes ucranianos e ocidentais acusam a Rússia de ter concentrado dezenas de milhares de tropas na fronteira da Ucrânia para invadir novamente o país, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia, em 2014.

A Rússia nega qualquer intenção bélica, mas condiciona o desanuviamento da crise a exigências que diz serem necessárias para garantir a sua segurança.

Essas exigências incluem uma garantia de que a Ucrânia nunca será membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e que a Aliança retirará as suas tropas na Europa de Leste para posições anteriores a 1997.

Os Estados Unidos rejeitaram as exigências russas, mas deixaram a porta aberta para conversações sobre outras questões de segurança, tais como destacamentos de mísseis ou limites recíprocos de exercícios militares.