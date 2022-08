Macron na Argélia para "sarar feridas" do colonialismo

O Presidente francês, Emmanuel Macron, de visita à Argélia © EPA

O Presidente francês, Emmanuel Macron, chegou esta quinta-feira à Argélia para uma visita oficial de três dias, acompanhado por uma importante delegação de cem elementos, com o propósito de fortalecer as relações bilaterais a nível económico e diplomático.

Esta é a segunda visita do Presidente francês ao país e a primeira durante o mandato do seu homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune - eleito em dezembro de 2019 - que o recebeu à chegada ao aeroporto.

Paris procura reforçar as relações bilaterais, marcadas durante o último ano por atritos contínuos e reprovações sobre o passado colonial, com esta visita que coincide com o 60.º aniversário da independência da Argélia.

A acompanhar Macron estão os ministros da Economia, Interior, Negócios Estrangeiros, Defesa, Cultura e Desporto, bem como a presidente executiva da principal empresa francesa de gás, a Engie, Catherine McGregor, embora não estejam previstos novos acordos sobre o fornecimento de gás.

A guerra na Ucrânia reforçou o estatuto da Argélia como parceiro-chave para fornecer gás ao continente europeu. Este país africano é o terceiro maior fornecedor de gás da União Europeia (UE), representando 8,2% das importações do bloco de 27 países em 2021, e Argel já começou a aumentar o fornecimento de gás para o continente europeu, principalmente através dos gasodutos que ligam o país a Itália e Espanha.

Também participam nesta visita deputados, intelectuais da diáspora, empresários e chefes de agências e organizações económicas e culturais.

O Presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, saudou Macron no aeroporto de Argel, primeiro com um aperto de mão e de seguida um abraço, antes de ouvirem tocar os hinos nacionais dos seus países.

Depois de assistirem a uma cerimónia no Memorial dos Mártires, que presta homenagem àqueles que morreram durante a luta pela independência da Argélia, Macron é recebido no palácio presidencial para um encontro e jantar.

Paris abordará nesta viagem os atuais desafios energéticos e migratórios, confirmou o Eliseu (Presidência francesa), com a extensa agenda a incluir encontros sociais e culturais, incluindo um dia inteiro na histórica cidade de Oran, a segunda mais importante da Argélia.

Uma das principais prioridades francesas é fechar um acordo para que as autoridades argelinas aceitem os seus cidadãos que tenham sido expulsos pela França por estarem numa situação irregular ou condenados pelo sistema judicial francês.

Macron terá um segundo encontro com Tebboune na sexta-feira, na presença do chefe do exército francês e ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, para discutir a paz e a estabilidade na região, depois de a França ter concluído a retirada das suas tropas do Mali no início deste mês.

Paris ainda mantém tropas na região mais ampla do Sahel, mas o epicentro da operação foi transferido para o Níger.