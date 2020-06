Macron, o anestesista: "Durmam bem, pequeninos"

© Reprodução da capa da revista Le Point

União Europeia prepara financiamento... dez milhões de euros para ajudar na luta contra a covid-19 em Angola... é a manchete do Jornal de Angola esta manhã... Thomas Ulciney, o embaixador dos 27 europeus na capital angolana esteve ontem reunido com o presidente João Lourenço...

Em Espanha, no diário ABC... "Sànchez consegue o ultimo estado de alarme com grande bronca política"... este jornal dá conta da acusação do líder do PP, Pablo Casado que diz que o presidente do governo pretende "uma moção de censura ao estado"... no editorial, o ABC diz que estamos, estão os espanhóis, "narcotizados" pela sobreinformação, que já nos faz perder a capacidade de nos escandalizarmos...

No El País, a ultima prorrogação do estado de alarme foi aprovada após debate crispado no parlamento... em título "Casado (líder do PP) e Abascal (líder do Vox) com ataques à oferta de unidade de Sánchez (líder do PSOE e presidente do governo)... contas da pandemia, ou da morte em tempos de pandemia... em Espanha até 24 de maio morreram mais 44 mil pessoas do que no mesmo período do ano passado... ainda na primeira do El País: o Pentágono desmarca-se de Trump e recusa sacar o exército... sacar no sentido de o mandar para as ruas... ou seja, o Secretário de Defesa, Mark Esper, descarta atuar contra os manifestantes...

No jornal económico 5 dias, em manchete escreve-se que a Espanha se junta à cauda da Europa na reativação do turismo... diz que Itália, Grécia, Portugal, Croácia e Malta se adiantaram... Nas viagens, a Alemanha veta a Espanha, pela quarentena; Sánchez também está na capa do 5 dias... em título; "um novo decreto-lei regulará a nova normalidade"...

No económico francês La Tribune, uma foto da entrada do edifício da Comissão Europeia, em Bruxelas, é acompanhado pelo título: Economia: o horizonte tarde em clarificar-se para a zona euro. E ainda, Ambiente; os lóbis querem ter peso no mundo do... depois.

Na revista Le Point, também em França, é Macron quem enche a capa... no subtítulo: "Subvenções, regulamentações, infantilização"... em letras mais gordas, a amarelo: "durmam bem, pequeninos"... a revista chama ao presidente: "Macron, o anestesista"... e fala também na grande ilusão do dinheiro mágico...

No L"Opinion: "ajudas ao emprego, a hora do desmame"... face à catástrofe anunciada em matéria de desemprego, o estado não pode retirar brutalmente o apoio. Deve encontrar uma boa maneira de repartir o esforço...

O Shangai Daily, jornal chinês diz que em Wuhan não foram encontrados mais casos de covid-19... foram testados os 10 milhões de habitantes da cidade depois de um foco de novos casos ter suscitados receios de uma segunda vaga de infeções. A cidade tem apenas 300 portadores assintomáticos que estão de quarentena.

No Global Times, também da China, aparece um homem de tronco nu, à frente de uma fila de soldados armados ... são marines americanos e o homem leva um cartaz que diz "parem os polícias assassinos"...

No China Daily, "Manifestantes nos Estados Unidos desafiam o recolher obrigatório e estão de novo na rua"... Governadores e autarcas impõem restrições em mais de quarenta cidades na nação...

No jornal Guardian, versão australiana, é Donald Trump quem enche a capa: "ele enverga a armadura de Deus"... os evangélicos elogiam a pose para a fotografia de Donald Trump na igreja de St. Johns, em Washington, que tanto brado deu há dois dias.