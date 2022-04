Macron votou na segunda volta das presidenciais

Emmanuel Macron © Ludovic Marin/AFP

Por Lusa 24 Abril, 2022 • 13:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Emmanuel Macron, favorito à reeleição na segunda volta das eleições presidenciais francesas deste domingo, face à candidata da extrema-direita Marine Le Pen, votou pelas 13h10 locais (12h10 em Lisboa) na localidade de Le Touquet, acompanhado da mulher.

Macron compareceu, como habitualmente em dia de eleições, na sua assembleia de voto no Palácio de Congressos daquela cidade turística costeira do norte de França, onde a sua mulher Brigitte possui uma casa, rodeado de grande expectativa popular e mediática.

Antes de depositar o voto na urna, esteve a cumprimentar pessoalmente, durante mais de meia hora, as dezenas de pessoas que o foram ver, primeiro perto da casa da família e, depois, nas imediações do Palácio de Congressos.

Entre eles estava um homem cuja careca beijou para atrair sorte, tal como havia feito duas semanas antes, na primeira volta das eleições.

Quando Macron exerceu o seu direito de voto, já tinham sido divulgados, pelo meio-dia, os primeiros dados de afluência, que apontavam para uma percentagem de 26,41% de votantes, pouco mais de um ponto percentual acima do registado na primeira volta, no passado dia 10 (25,48%).

No entanto, esta afluência, quatro horas após a abertura das assembleias de voto, fica abaixo da registada nas três eleições presidenciais anteriores. Em 2017, na segunda volta já tinham votado 28,23%, contra 30,66% em 2012 e 34,03% em 2007.

Macron deverá agora almoçar na casa de família e seguir, depois, para Paris, onde acompanhará, a partir do Palácio do Eliseu, a jornada eleitoral e o anúncio dos resultados, às 20:00, hora a que encerram os últimos locais de voto.

O Campo de Marte (Champ de Mars), aos pés da Torre Eiffel, foi o local escolhido para a celebração, caso se conforme a sua vitória.

Todas as sondagens dão Macron como vencedor face a Marine Le Pen, mas com uma diferença bastante menor do que no duelo anterior entre ambos, em 2017. Na altura, Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Le Pen.

Nas últimas sondagens, divulgadas na sexta-feira, o atual presidente obteve entre 6 e 14 pontos percentuais de intenções de voto a mais do que a candidata da extrema-direita.

Marine Le Pen votou pouco depois das 11:10, na sua assembleia de voto em Hénin Beaumont, uma pequena cidade no norte do país, perto da fronteira belga, governada por um autarca do seu próprio partido, Steeve Briois.

Uma das questões-chave de hoje é o nível de abstenção e a outra é o comportamento do candidato de esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, que ficou em terceiro lugar na primeira volta, a 10 de abril, com 21,95% dos votos.

Mélenchon, que ficou excluído da segunda volta do ato eleitoral, não apelou ao voto em Macron, com quem mantém profundas divergências políticas, limitando-se a apelar aos seus eleitores para que não dessem um único voto à líder de extrema-direita.

Na primeira volta das presidenciais, Macron obteve 27,85% dos votos, contra os 23,15% da rival Le Pen.