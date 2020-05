Madonna revela que teve Covid-19 e doa mais de 1 milhão de dólares para vacina

Madonna © Leonel de Castro/Global Imagens

A cantora Madonna afirmou que foi infetada pelo novo coronavírus e que vai doar 1,1 milhões de dólares para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19.

Numa publicação feita esta quarta-feira na sua página oficial de Instagram, a cantora norte-americana declarou que já não se encontra doente, mas que teve Covid-19 no final da sua digressão, em Paris, em meados de março, embora na altura tenha pensado que se tratava apenas de "uma gripe muito má".

"Não estou doente neste momento. Quando se testa positivo para anti-corpos significa que já tivemos o vírus, eu claramente tive já que fiquei doente no final da minha digressão em Paris, há mais de sete semanas, juntamente com muitos outros artistas no meu espetáculo, mas na altura todos achámos que tínhamos uma gripe muito má", escreveu Madonna.

A cantora mostrou-se ainda contente por poder contribuir para a investigação científica da Covid-19, doando 1,1 milhões de dólares para a descoberta de uma vacina.

"Estou grata por poder fazer parte do apoio à pesquisa por uma cura para a Covid-19", lê-se na publicação.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 260 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

