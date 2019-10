Madrid ao lado dos trabalhadores da Thomas Cook

© Reuters

O Governo espanhol vai aprovar na próxima semana uma série de medidas no valor de cerca de 300 milhões de euros, para apoiar as dificuldades causadas pela falência do operador turístico britânico Thomas Cook.

A ministra da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, apresentou esta quinta-feira essas medidas para suavizar o impacto negativo sobre o emprego da falência do operador turístico, que teve um impacto direto em 3.400 trabalhadores em Espanha.

Essas medidas incluem a redução de taxas sobre passageiros e rotas nos voos para as ilhas dos arquipélagos das Canárias e das Baleares.

Reyes Maroto explicou, depois de uma reunião da Comissão Interministerial para tratar dessa questão, que o plano vai responder, entre outras questões, à perda de ligações aéreas, de emprego e de procura, assim como à falta de liquidez de empresas e precários.

O operador turístico britânico Thomas Cook anunciou falência em 23 de setembro último, depois de não ter conseguido obter fundos necessários para garantir a sua sobrevivência.