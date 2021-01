Madrid debaixo de neve: maior nevão dos últimos 50 anos fez pelo menos quatro mortes

Por Carolina Rico 09 Janeiro, 2021 • 10:39 Partilhar este artigo Facebook

Madrid acordou este sábado, pelo segundo segundo dia consecutivo, sob um espesso manto de neve. O pior nevão dos últimos 50 anos obrigou a capital espanhola, assim como cinco regiões do centro do país, a decretar alerta vermelho.

Há pelo menos 400 estradas cortadas e centenas de carros presos debaixo da neve. O presidente da câmara de Madrid, José Luís Martinez-Almeida, já pediu ajuda à ministra da defesa para que mobilize o Exército para retirar a neve e apela a todos os cidadãos que não saiam de casa.

A situação deve piorar este domingo. Segundo a previsão meteorológica, a neve vai acumular mais 20 centímetros em Madrid e no planalto central do país podendo chegar a 50 centímetros de altura.

Consequência da tempestade Filomena, a neve caiu intensamente durante horas e as autoridades tiveram de resgatar pessoas que ficaram presas na neve.

Durante a última noite, o serviço de socorro da Comunidade de Madrid, em colaboração com a Unidade de Emergência Militar, com o Corpo de Bombeiros e a Proteção Civil libertaram mais de mil motoristas presos dentro dos seus camiões.

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez também já alertou para a gravidade da situação, pedindo aos espanhóis que evitem deslocações desnecessárias.

Devido ao nevão, os autocarros públicos e a recolha de lixo foram suspensos em Madrid, a vacinação contra a Covid-19 foi suspensa este fim de semana e o jogo Espanha-Croácia, marcado para esta tarde, foi adiado.

O aeroporto de Adolfo Suarez Madrid-Barajas, na capital espanhola, interrompeu todas as partidas e chegadas de voos. Na sexta-feira cerca de 30 voos tiveram de ser desviados e outros tantos cancelados.

Também a operadora ferroviária espanhola Renfe suspendeu todos os seus comboios de e para Madrid este sábado, anunciou a empresa no Twitter.

A suspensão inclui os comboios de média e longa distância, bem como os serviços suburbanos da Comunidade de Madrid. Estão também suspensos os serviços transversais da Andaluzia para a Catalunha, adiantam fontes da Renfe à agência de notícias espanhola Efe.

A tempestade Filomena já provocou pelo menos três vitimas mortais em Espanha. Um homem morreu devido ao frio em Espanha e uma pessoa em situação de sem-abrigo foi encontrado morto em Saragoça. Em Fuengirola, Malága, duas pessoas morreram depois do carro em que seguia ter sido arrastado pela força da água, apanhado pela subida súbita do caudal de um rio.

As previsões meteorológicas indicam que a tempestade Filomena se vai deslocar para nordeste no domingo, o que vai atenuar a queda de neve mesmo que as temperaturas continuem excecionalmente baixas.