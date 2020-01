Maduro diz que Guaidó não entrou no Parlamento porque "não quis dar a cara"

Nicolás Maduro, Presidente da Venezuela © EPA

Juan Guaidó não conseguiu entrar na Assembleia Nacional venezuelana, sendo impedido por dezenas de polícias, enquanto no interior os deputados votavam para presidente do Parlamento o nome de Luís Parra, apoiante de Maduro.

Inicialmente era previsível que Guaidó renovasse a presidência da Assembleia Nacional, mas foi retido durante horas por polícias e finalmente parado e agredido à porta da Assembleia. No interior, ao mesmo tempo, os apoiantes de Nicolás Maduro elegiam Luís Parra, com o apoio de um pequeno grupo de deputados da oposição suspeitos de corrupção.

A Assembleia Nacional "tomou uma decisão e nomeou uma nova junta diretiva da posição, encabeçada pelo deputado Luís Parra", disse Nicolás Maduro.

Parra foi expulso do partido Primeiro Justiça, do ex-candidato presidencial Henrique Capriles, depois de se ter envolvido num escândalo de corrupção.

Maduro disse também que já se esperava desde novembro o que aconteceu no domingo, que qualificou como "uma rebelião dos próprios deputados", porque "o país repudia Guaidó como títere do imperialismo norte-americano".

Quanto à forte presença de polícias na Assembleia, o Presidente venezuelano disse que a mesma não passou do dispositivo de segurança habitual do dia da eleição do presidente do Parlamento. "A mesma operação de segurança que se montou a cada 5 de janeiro desde há 20 anos até aos nossos dias", garantiu.

O Presidente venezuelano assegurou que com esta nova direção da Assembleia Nacional será renovado o Conselho Nacional Eleitoral e serão convocadas eleições legislativas para 2020.