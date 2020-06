Tamir faria hoje 18 anos; aos 12 foi morto pela polícia

© Reprodução parcial da capa do jornal USA Today

Em Espanha, no El País lemos que os empregados poderão pedir um horário flexível ao teletrabalhar. As empresas terão que pagar todos os custos da atividade desde casa, a norma dá direito a "desligar" digitalmente... desligar o mail, desligar o telefone, no tempo de descanso; estas condições laborais deverão constar de um acordo por escrito. E dá conta, na primeira página, de três milhões de lisboetas... isto é, de quem vive na área metropolitana da capital portuguesa. E conta ainda que os Estados Unidos registaram, só ontem, só quinta-feira, mais de 38 mil casos. Na página 6, um interessante artigo sobre a democracia europeia frente ao vírus ... o El país chama-lhe "o desafio de rastrear a Covid sem pisar direitos".

O ABC diz que a nova normalidade em Espanha é fazer pactos... sobre as propostas do governo para esta fase da luta frente à pandemia só votaram contra o Vox e os independentistas catalães.

No La Vanguardia, lemos que o regime de Lay Off... lá é a sigla ERTE...Expediente de Regulação Temporal de Emprego...prolonga-se três meses e dá trégua ao diálogo social... empresários e sindicatos aceita, a última proposta do governo, que prevê uma redução progressiva das bonificações. O tema da extensão dos ERTE até setembro também faz manchete no Voz da Galiza.

A foto de capa do La Vanguardia faz-nos viajar até Paris... e que saudades temos de viajar até... seja para onde for... e lá vemos, na fotografia, a reabertura parcial da Torre Eiffel. A Rússia vota a Constituição que deixa Putin seguir no poder até... 2036, também lemos na primeira página deste diário catalão.

No Fígaro... Covid-19: "a Europa vigilante para evitar uma nova vaga". Este diário francês numa altura em que os casos na Alemanha, em Portugal e nos Balcãs estão em alta, a OMS alertou ontem os europeus para o risco de ressurgimento da epidemia.

O editorial do Fígaro é sobre o conflito na Líbia... Phillippe Gelle chama-lhe, com ponto de interrogação, "uma Síria às nossas portas" e apresenta o cenário da partição do território líbio como "uma alternativa inaceitável". Diz que os líbios que precisam tanto da bota czar como da do sultão mas que é preciso "diplomacia musculada sem demoras".

No jornal O País, em Angola, "angolanos confiam mais em religiosos e sobas do que em governantes"... só 38% dos inquiridos numa sondagem da Afrobarometer, confia nos tribunais, um ponto acima do grau de confiança na polícia e no Presidente da República, que está nos 37%. No topo da primeira página, "brasileiros da IURD acusados de contratar marginais para atentar contra vida de angolanos"... O pastor Fernando Teixeira é acusado de ter contratado 40 homens pagos a 500 mil kwanzas cada um, são cerca de 750 euros, para atentar contra a vida de pastores angolanos da mesma Igreja Universal.

No Jornal de Angola "regiões académicas vão ser extintas"... o executivo decidiu reorganizar a rede de instituições públicas do ensino superior e passam as universidades a direcionar a atividade para o desenvolvimento das províncias onde se situam. As universidades angolanas vão poder contratar individualidades nacionais e estrangeiras de reconhecida competência.

No Tribuna de Macau, "boas notícias" sobre fronteiras podem chegar em julho. Ho Lat seng, o chefe do executivo, diz que a RAEM está em contacto constante com o interior da China e com Hong Kong sobre o alívio das restrições fronteiriças. No jornal Ponto Final, "sagrados cheques"... os cheques com dinheiro que o governo macaense distribui pela população vão manter-se "intactos e a salvo da austeridade anunciada pelo orçamento para 2021". Avisou no entanto o chefe do executivo que é preciso congelar os salários da função pública. E também fala de abertura faseada das fronteiras a partir do próximo mês.

No Daily Telgraph australiano, o Canguru que chora... é a referência à companhia aérea Qantas que, com a crise, deixa em terra seis mil trabalhadores.

O USA Today conta que Tamir Rice faria hoje 18 anos. Faria porque já cá não está entre nós. Aos 12, foi morto a tiro pela polícia. A morte de Tamir ecoa numa renovada luta pela justiça. Samaria Rice é a mãe do rapaz assassinado pela polícia em Cleveland, Ohio, e diz que mais mães devem lutar pela mudança. O título da entrevista é "um vazio sentimento de perda". O USA Today conta histórias de outros rapazes norte-americanos, rapazes afro-americanos que agora chegam aos 18 nesta América que se confronta com uma longa história de opressão racial.