MAI: "Não havia fundamento para a inclusão de Portugal nessa lista"

Por João Francisco Guerreiro, correspondente em Bruxelas 15 Março, 2021

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita considerou esta segunda-feira "extremamente positivo", que Londres tenha retirado Portugal da lista de países com restrições de entrada no Reino Unido.

"É, naturalmente algo extremamente positivo, porque não havia fundamento para a inclusão de Portugal nessa lista", afirmou o ministro, apontando que "Portugal tem hoje, aliás, indicadores particularmente reduzidos de incidência".

"Temos de prosseguir um esforço de consolidação desses resultados", defendeu, considerando que que passa também por "manter atenção (...) ao risco da variante britânica e o seu impacto na Europa".

Desde o início de fevereiro que os passageiros com origem em Portugal, e mais 32 países estavam obrigados a uma quarentena, em hotéis dedicados a esta medida que tinha como finalidade a prevenção da entrada de novas variantes do coronavírus, em particular a chamada variante brasileira.

No início de fevereiro, a Alemanha também passou a impor restrições à viagens com origem em Portugal. A medida foi levantada na passada sexta-feira.

"Obviamente que, para Portugal, essas decisões - quer a decisão alemã de sexta-feira passada, quer esta decisão britânica - são o reconhecimento do caminho que coletivamente temos vindo a fazer nas últimas semanas", afirmou Eduardo Cabrita.