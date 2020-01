Maior violador do Reino Unido condenado a prisão perpétua

Reynhard Sinaga tem 36 anos © Greater Manchester Police/EPA

Por Lusa 06 Janeiro, 2020 • 17:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um tribunal de Manchester, norte de Inglaterra, condenou esta segunda-feira a prisão perpétua um homem, descrito nas alegações finais da juíza como "o violador mais prolífico da história jurídica britânica", por crimes sexuais comprovados contra 48 homens.

Segundo as autoridades, as provas contra Reynhard Sinaga, de 36 anos, indicam que havia muitas mais vítimas, designadamente cerca de 195 homens que terão sido filmados enquanto eram abusados no seu apartamento. Muitas das vítimas estavam inconscientes.

A juíza Suzanne Goddard disse que o verdadeiro número de vítimas de Sinaga pode nunca vir a ser conhecido. Reynhard Sinaga "é um predador sexual em série cruel que atacou jovens que procuravam passar uma boa noite com amigos no centro da cidade", referiu Goddard.

Reynhard Sinaga criava laços de amizade com jovens, aproveitando-se do estado de embriaguez e oferecendo-lhes lugar para ficar no seu apartamento. Proveniente da Indonésia, em 2007, com um visto de estudante, Sinaga completou dois mestrados em Sociologia e Planeamento na Universidade de Manchester e estava a fazer um doutoramento na Universidade de Leeds, suspenso após a sua prisão em 2017.