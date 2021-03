Maioria de direita em Israel: bloco pró-Netanyahu chega aos 61 deputados

Por Ricardo Alexandre 24 Março, 2021 • 11:41 Partilhar este artigo Facebook

No Jerusalem Post, Netanyahu no ponto de conseguir uma maioria de direita... na capa um gráfico, com as projeções dos vários canais de televisão, que indicam desde logo que o Likhud, partido de direita do primeiro-ministro, ficou no teto ou acima mesmo do que previam as sondagens nos últimos dias de campanha...

O diário Haeretz afirma que o bloco pró-Netanyahu chega aos 61 deputados, o número da maioria absoluta no parlamento israelita, que tem 120 deputados....

A lei eleitoral de Madrid impede ser ministro e apresentar candidatura à comunidade autónoma da capital espanhola, por isso Pablo Iglesias deixa duas semanas antes do previsto a vice-presidência do governo de Pedro Sanchez, lemos na manchete do El País cuja primeira página nos erros nos ensaios clínicos da AstraZeneca observados nos EUA e nos fala também das jihadistas que estão a abandonar o véu. Reportagem no norte da Síria num campo de familiares de combatentes do ISIS agora à espera de serem repatriadas para a Europa. Widad, alemã de 34 anos, diz que decidiram tirar o véu no 8 de março, dia internacional da mulher.

O ABC revela que o Banco de Espanha desmonta as contas do governo... seis por cento de previsão de crescimento económico para este ano, quando o governo apontava para 7,8% sem os fundos europeus e quase dez com o dinheiro vindo de Bruxelas...o banco central aponta como fatores para esta revisão em baixa os atrasos na vacinação e a execução dos fundos europeus (ou a falta dela)...

O La Vanguardia traz em manchete que o Ministério da Saúde prepara vacinação massiva com a chegada da Semana Santa... se as vacinas chegarem o governo prevê vacinar meio milhão de pessoas na próxima semana. Sobre as restrições, este jornal catalão chama a Madrid, a festa da Europa.

Na capa do francês Liberation, complotismo: o perigo jovem. Destaque aos combates de toda a esfera conspiracionista, cujo sucesso junto do público inquieta as autoridades. Artigo onde se fala de legumes contra a Covid e negacionismos vários.

No Figaro, a França converte-se à estratégia do vacinódromo... o governo anuncia a abertura de dezenas de mega centros de vacinação contra a Covid como o Stade de France em Saint Denis Paris ou o Velodrome em Marselha.

O Le Monde destaca as presidenciais e fala nas fissuras da frente republicana... a pouco mais de um ano das eleições, a maioria dos eleitores de esquerda não considera fazer uma barragem, um bloqueio à candidatura da Reunião Nacional, isto é, Marine Le Pen... todas as sondagens dão Le Pen à frente numa primeira volta e Macron vencedor à segunda mas com forte abstenção à esquerda...

O La Libre da Bélgica mostra uma mulher a caminhar sozinha no corredor de uma galeria comercial célebre na capital do reino dos belgas e a foto vêm acompanhada do título: "a caminho de três semanas de confinamento geral, no mínimo"...

Mau tempo no canal, é assim que o Hoje Macau fala da crise na TDM e da demissão de cinco jornalistas portugueses do canal público de tv e rádio... o chefe do governo nega interferências, semanas depois da ordem escrita da administração para os jornalistas serem patriotas e absterem-se de publicar notícias negativas para o executivo.