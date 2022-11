Maioria do G20 "condena veementemente a guerra na Ucrânia" na declaração da cimeira

Líderes mundiais no G20 © Mast Irham/EPA

A maioria dos membros do G20 "condenou veementemente a guerra na Ucrânia" e salientou as devastadoras consequências humanas e económicas globais do conflito, segundo a declaração conjunta divulgada esta quinta-feira no final da cimeira de Bali.

Na cimeira na ilha indonésia, houve "outras posições" sobre a situação na Ucrânia, admitiram as 20 maiores economias do mundo na declaração, de acordo com a agência espanhola EFE.

Reconheceram também que o G20 não é o fórum mais apropriado para resolver questões de segurança e afirmaram que o tempo atual "não deve ser uma era de guerra".

O G20 também considerou que a "utilização ou ameaça de utilização de armas nucleares é inaceitável", segundo a agência francesa AFP.