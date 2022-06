Maioria dos dinamarqueses a favor da adoção da Política Comum de Defesa da UE

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen © EPA

Por Lusa 01 Junho, 2022 • 23:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma esmagadora maioria dos dinamarqueses, quase 67%, votou esta quarta-feira, em referendo, a favor da adesão à Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia (UE), numa altura em que estão contabilizados 97% dos votos.

A comissão eleitoral dinamarquesa adiantou que, com os votos dos 84 dos 92 distritos eleitorais contados, 66,9% votaram a favor do fim do 'opt-out' e 33,1% contra.

"A Dinamarca enviou esta noite um sinal importante aos nossos aliados na Europa e na NATO, e ao [Presidente da Rússia, Vladimir] Putin. Estamos a mostrar que quando Putin invade um país livre e ameaça a estabilidade na Europa, os restantes unimo-nos", sublinhou a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

O principal efeito do fim do 'opt-out', que desde 1993 mantém a Dinamarca fora desse domínio das políticas comuns, é que Copenhaga passa a poder participar em áreas relacionadas com a defesa e segurança do bloco comunitário e em hipotéticas operações militares da UE.

"Havia uma Europa antes de 24 de fevereiro, antes da invasão russa e há uma Europa depois", realçou ainda a governante.

Também o líder da oposição, o liberal Jakob Ellemann-Jensen, usou palavras semelhantes após serem conhecidos os resultados parciais do referendo.

"Esta é uma vitória para a união, para a liberdade", assegurou o líder liberal, cujo pai, Uffe Ellemann-Jensen, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, teve que negociar com Bruxelas, há três décadas, a adoção de um modelo especial para o seu país.

Já o líder do Partido Popular Dinamarquês, Morten Messerschmidt, um dos principais opositores ao fim da exceção, salientou que o 'sim' venceu devido à guerra na Ucrânia.

Os responsáveis da União Europeia, Ursula von der Leyen e Charles Michel, saudaram esta quarta-feira a votação "histórica" na Dinamarca para aderir à política comum de Defesa.

"Saúdo a forte mensagem de compromisso com a nossa segurança comum enviada pelo povo dinamarquês", apontou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, através da rede social Twitter, manifestando-se "convencida de que a Dinamarca e a UE sairão beneficiados com esta decisão".

Já o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, frisou que "o povo da Dinamarca fez uma escolha histórica".

Duas semanas após a invasão russa da Ucrânia, Mette Frederiksen anunciou um acordo com a maioria dos partidos no Parlamento para submeter o fim da exceção dinamarquesa a um referendo, bem como investimentos militares significativos para superar a barreira dos 2% do Produto Interno Bruto (PIB) dedicado ao orçamento de Defesa desejado pela NATO.

A maioria das forças políticas com representação parlamentar apoiaram o sim, com exceção dos partidos de extrema-direita, o Partido Popular Dinamarquês e a Nova Direita, e do partido de esquerda Aliança Vermelha-Verde.

A Dinamarca adotou em 1993, logo após a assinatura do Tratado europeu de Maastricht em 1992, exceções à política comunitária em quatro domínios: união monetária e económica, defesa, cooperação policial e jurídica e cidadania.

Em duas consultas posteriores, os dinamarqueses recusaram em 2000 aderir ao euro e em 2015 abolir a exceção na área jurídica.

Esta é a primeira vez que um dos quatro 'opt-out' dinamarqueses do Tratado europeu de Maastricht é descartado pelos cidadãos.

Frederiksen, que fica na história como a primeira-ministra que venceu um referendo sobre o fim de um 'opt-out', referiu esta quarta-feira que não está tentada a testar consultas sobre outros domínios.

Este referendo é o exemplo mais recente de um país europeu que procura uma estratégia de Defesa comum, na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Suécia e Finlândia, por exemplo, abandonaram recentemente a sua histórica posição de não-alinhamento para formalizarem o pedido de adesão à NATO.

Membro da Aliança Atlântica, a Dinamarca é um dos fortes defensores da adesão dos seus vizinhos nórdicos e tem sido também ativa na ajuda militar à Ucrânia, na guerra contra a invasão por tropas da Rússia.