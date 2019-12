Mais 11 militares morrem em emboscada no Burkina Faso

Soldados do Burkina Faso © Luc Gnago/Reuters

Pelo menos 11 soldados morreram esta quarta-feira numa emboscada na província de Soum, no norte do Burkina Faso, enquanto patrulhavam a região, segundo indicaram fontes contactadas pela Efe. A emboscada aconteceu poucas horas depois de um ataque terrorista em que pelo menos 35 civis, a maioria dos quais mulheres, e sete militares foram mortos, o que o Presidente do Burkina Faso classificou de "bárbaro".

O ataque teve lugar em Hallalé, capital da província de Soum, uma zona limítrofe com o Mali, que tem sofrido constantes ataques jihadistas nos últimos meses. De acordo com as informações recolhidas pela Efe, os soldados pertenciam ao destacamento militar situado em Namissiguian.

Na sequência do ataque terrorista de 24 de dezembro, no qual também terão morrido 80 jihadistas, o Presidente do Burkina Faso, Roch Kaboré, decretou luto nacional por 48 horas.