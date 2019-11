Mais 16 migrantes encontrados em camião na Holanda

Entre os 16 migrantes encontrados no interior de um camião em IJmuiden, cidade portuária da Holanda, havia quatro menores. © Christian Hartmann/Reuters

Por Lusa 06 Novembro, 2019 • 16:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"A polícia encontrou 16 estrangeiros num camião em IJmuiden", cidade portuária da costa oeste da Holanda, explicaram as autoridades em comunicado hoje divulgado.

Pub Pub

O camião transportava peças de carros entre as quais estavam escondidos os estrangeiros, acrescentaram, explicando que a descoberta foi feita depois de o próprio motorista do camião, um cidadão turco de 45 anos, ter contactado os seguranças, antes de embarcar no 'ferry', para relatar ter ouvido barulhos nas traseiras do veículo.

Pub Pub

A polícia encontrou quatro meninos menores, uma mulher e 11 homens de diferentes nacionalidades e foi aberta uma investigação.

O motorista foi detido por tráfico de seres humanos, disse a polícia.

O incidente acontece depois de outros recentes, o primeiro do qual a 23 de outubro, quando foram descobertos 39 corpos dentro de um camião refrigerado no condado de Essex, a leste de Londres.

Na segunda-feira, a polícia grega encontrou 41 migrantes vivos também dentro de um camião frigorífico intercetado numa autoestrada na zona norte da Grécia.

Sete migrantes apresentavam problemas respiratórios e foram transportados para um hospital local.

Ao longo dos últimos dias foram relatados outros casos de grupos de migrantes encontrados vivos dentro de camiões, como foi o caso no norte da Bélgica (12 migrantes) e na zona de Kent, no Reino Unido (nove migrantes).