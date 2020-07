Mais cinco países na lista verde. Portugal continua fora do corredor aéreo do Reino Unido

© Homem de Gouveia/Lusa

A Estónia, a Letónia, a Eslováquia, a Eslovénia e São Vicente e Granadinas passam, a partir de 28 de julho, a fazer parte da lista verde do Reino Unido, ou seja, os cidadãos destes países não precisam de cumprir um confinamento obrigatório ao chegar à Inglaterra. Por outro lado, Portugal continua fora do corredor aéreo do país.

A partir de dia 28 de julho, as pessoas que viagem destes países para Inglaterra não precisam de cumprir a quarentena de 14 dias exigida, cabendo depois às restantes nações (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) aplicar a decisão do Governo britânico.

O ministério dos Transportes acrescenta que a reavaliação desta lista continua a ser feita cada quatro semanas, mas acrescenta que poderá introduzir "alterações semanalmente (se necessário), para refletir o panorama em alteração da saúde internacional" e impor restrições se a situação de saúde de um país se deteriorar.

