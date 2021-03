Mais de 100 pessoas detidas na Bielorrússia por protestos contra o regime

Polícia bielorrussa a deter manifestantes, em Minsk © EPA

Mais de cem pessoas foram detidas quando se manifestavam contra o regime de Minsk, esta quinta-feira, no aniversário da proclamação, em 1918, da República Popular da Bielorrússia, informou a organização de defesa dos direitos humanos, Vesna.

Na capital, foram detidas 55 pessoas, a que há que acrescentar outras 48, segundo dados preliminares, em uma vintena de outras cidades da antiga república soviética.

Em imagens divulgadas pelo canal popular da rede social Telegram, Nexta, vê-se a polícia antimotim a deter sem motivo pessoas que estavam a passear ou nos pátios das suas residências.

Em desafio ao regime, em Minsk foram içadas bandeiras com cor branca e vermelha, símbolo da independência e do movimento de contestação, e lançados globos com as mesmas cores e, durante a noite, foram acesos fogos artificiais.

"Inimigos do Estado", é como os representantes do regime têm designado os participantes nos protestos dos últimos dias.